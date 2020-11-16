ابناء سلطنة عمان اليوم على موعد مع حدث طال انتظاره ؟

الرياض - محمد الاطلسي - تستعد ألاف المساجد والجوامع في سلطنة عمان اليوم الأحد لاستقبال المصلين بعد إغلاق دام عدة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعلن التلفزيون العماني في تقرير له مساء السبت أن أكثر من 3 آلاف مسجد فى سلطنة عمان تعيد فتح أبوابها لاستقبال المصلين الأحد على أن تقتصر على الصلوات الخمس فقط دون صلاة الجمعة.

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ومن جانبه نشر الحساب الرسمي لعمان تواجه كورونا على "تويتر" أهم الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا في المساجد وقال بمشاعر الشوق ..نعود إلى بيوت الله ونحن ملتزمون بالإجراءات الاحترازية.

وكانت اللجنة العليا المكلفة بإدارة أزمة كورونا قررت الأربعاء الماضي السماح بإعادة فتح الجوامع والمساجد التى لا تقل سعتها عن 400 مصل للصلوات الخمس فقط - ولا يشمل ذلك صلاة الجمعة - ابتداءً من يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر الجاري

وأكدت اللجنة على عدة ضوابط منها تجنب المصلي الذهاب إلى الجامع أو المسجد في حالة وجود أعراض الإصابة بمرض كوفيد 19 لديه أو لدى أحد أفراد أسرته أو مخالطيه.

وتشمل الضوابط فتح الجوامع والمساجد وقت الأذان ولمدة لا تزيد على 25 دقيقة تشمل الأذان والصلاة والخروج من المسجد، ورفع المصاحف والكتب وعدم استخدامها من المصلين، وإغلاق جميع برادات المياه، وإغلاق دورات المياه بصفة تامة، وضرورة إحضار المصلين سجاداتهم الخاصة.

المصدر - الدرر الشامية