ماذا يحدث ؟ .. تحذير عاجل من الأمن السعودي لكافة المواطنين والمقيمين...

الرياض - محمد الاطلسي - في احداث جديدة أطلقت السلطات في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد تحذيرات أمنية لمواطنيها وصفتها بأنها "عالية الخطورة".

وقال المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني: "أبل أصدرت عدد من التحديثات الهامة، لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها"، محذرا في الوقت ذاته كل قطاعات المجتمع السعودي من التحديثات الجديدة.

|| الأكـثـر قـراءة الآن :

وأوضح المركز عبر حسابه على موقع "تويتر" أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ترقية ورفع الصلاحيات من مستخدم عادي إلى مستخدم بصلاحيات عالية على الجهاز وتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية.

وتابع مركز الأمن السيبراني أن هناك "ضرورة ملحة" بتحديث عدد من المنتجات، والتي تعمل معظمها بنظام تشغيل "ماك أو إس"، مثل أجهزة "ماك بوك برو" بدءا من 2013 لما هو أحدث.

وأضاف المركز "تحديثات تلك الأجهزة التي طرحتها أبل، يمكنها معالجة عدة ثغرات في منتجاتها، ينبغي أن يتم تحديثها بصورة عاجلة".

وعن الإجراءات الوقائية أوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت "أبل" توضيحاً لهذه التحديثات.