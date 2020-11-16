سري جداً : تعيين صهر "أردوغان" في منصب رفيع بقصر أمير قطر براتبه شهري...

الرياض - محمد الاطلسي - وفقا لانباء منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، حول تعيين بيرات البيراق، وزير الخزانة والمالية التركي السابق وصهر الرئيس رجب طيب أردوغان في منصب رفيع بقصر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.
ونقل موقع "تركيا الآن" التركي المعارض، تفاصيل سرية عن أعضاء في المعارضة التركية أن بيرات البيراق عُين مستشارًا اقتصاديًا لأمير قطر؛ ابتداءً من يناير 2021، وبراتب شهري 200 ألف دولار.
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وقالت أحد أعضاء المعارضة: "سيبدأ بيرات البيرق الذي قدم استقالته مهامه كمستشار لأمير قطر، مكلَّفًا بالعلاقات الاقتصادية للدوحة مطلع العام المقبل، لم تكن الخزانة التركية كافية له".
وكان "البيرق" استقال من منصبه كوزير للخزانة والمالية في أعقاب قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المفاجئ بإقالة محافظ البنك المركزي، بسبب انهيار الليرة التركية.
وفي ذات السياق نفت حسابات تركية مقربة من حزب "العدالة والتنمية" صحة الأنباء المتداولة عن تعيين صهر "أردوغان" في منصب مستشار أمير قطر الاقتصادي، مؤكدين أنها شائعات "مغرضة" حسب وصفهم.
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