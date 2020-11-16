عاجل .. وفاة وزير خارجية هذه الدولة العربية قبل قليل والحزن يجتاح...

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت وسائل الإعلام السورية، اليوم (الاثنين)، وفاة وزير الخارجية والمغتربين السوري، وليد المعلم. وأفادت قناة الإخبارية السورية في خبر عاجل بوفاة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم. || الأكـثـر قـراءة الآن : وقالت وكالة الأنباء السورية «سانا»، إن «وزارة الخارجية والمغتربين تنعى وفاة وزير الخارجية وليد المعلم».

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