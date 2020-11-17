تحذير هام من دار الإفتاء المصرية إلى المسلمين في كل اصقاع الأرض ؟

الرياض - محمد الاطلسي - حذرت دار الإفتاء المصرية المسلمين في كل اصقاع الارض من صورة غير صحيحة منتشرة على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، منوهة بأن "ما ورد فيها خطأ ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك".
ودعت الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، متابعيها لعدم نشر وتداول هذه الصورة، لأنها "خطأ بكل ما ورد فيها وكذب".
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وأوضحت الدار أن هذا هو الحديث الصحيح: "حينما سُئلت السيدة عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها: كيفَ ' كَانَتْ صَلَاةُ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في رَمَضَانَ؟ فَقالَتْ: ما كانَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَزِيدُ في رَمَضَانَ ولَا في غيرِهِ علَى إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً؛ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فلا تَسَلْ عن حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فلا تَسَلْ عن حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا. قالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقالَ: يا عَائِشَةُ، إنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ ولَا يَنَامُ قَلْبِي".
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