محمد رمضان يفاجئ عادل إمام «الزعيم» برسالة غير متوقعة بعد فوزه...

الرياض - محمد الاطلسي - أقيمت مساء أمس الاثنين، فعاليات الدورة الـ 11 من مهرجان الفضائيات العربية، لتكريم نجوم الفن والأعمال الدرامية والسينمائية، وكذلك القنوات الفضائية المصرية والعربية ممن تميزوا بأعمالهم خلال عام 2020.

وأهدت إدارة المهرجان هذه الدورة لروح الفنانة الكبيرة الراحلة رجاء الجداوي وتم تكريم اسمها وتسملت التكريم ابنتها أميرة حسن مختار، وتم وضع على السجادة الحمراء مجسم للنجمة الراحلة رجاء الجداوي تخليدا وتكريما لها.

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وعن جوائز استفتاء الجمهور تم تكريم يسرا كأفضل ممثلة في دراما ٢٠٢٠ وفاز محمد رمضان بأفضل ممثل وأهدى الجائزة للزعيم عادل إمام وفازت نيللي كريم بجائزة أفضل ممثلة كوميدية.

وأكد رمضان سعادته بالتكريم وأن الجائزة لها طعم خاص لأنها من تصويت الجمهور الذي يعتبره مديره المباشر الذي يشيد ويعاقب. ووجه رسالة للزعيم عادل إمام قائلا: "هذه الجائزة أهديها لنجم لا يجب أن أحصل على أفضل ممثل وهو له مسلسل في رمضان أمامي وهو الزعيم عادل إمام".

كما تم تكريم هاني البحيري كأفضل مصمم أزياء لعام ٢٠٢٠ ورباب عبد العاطي كأفضل مصممة ديكور وبسمة وهبة سفيرة النوايا الحسنة وإيهاب جلال مؤسس فضائية النهار والمخرج سامح عبد العزيز وخالد أنور أفضل ممثل شاب ومهاد نصار افضل ممثلة شابة.. بالإضافة إلى تكريم إسلام ابراهيم، وعن جوائز الإبداع فاز كل من صابرين وشريف منير والتميز لدرة ونجلاء بدر ونسمة محجوب.

وكان للفنان محمد رمضان ظهورًا مُلفتًا للنظر على "الريد كاربت"، بارتدائه بليزر باللون الأخضر، وأسفلها تيشرت أسود، وبنطال يحمل نفس اللون، ونظارة شمس باللون الأسود، مع اللوك الجديد لشعره باللون الأبيض، وحرص محمد رمضان حينما شاهد مجسم رجاء الجداوي على تقبيله قبل دخوله لقاعة الحفل.

وحضرت الفنانة درة الحفل كعادتها بإطلالة ساحرة بارتدائها فستان أسود اللون، نال إعجاب الحضور، ويعد هذا الظهور الأول لدرة بعد زواجها من رجل الأعمال هاني سعد.

وداعبت نيللي كريم الصحفيين على السجادة الحمراء خلال ظهورها بإطلالة سوداء جذابة قائلة: «أول مرة أشوفكوا ملتزمين.. الكمامات غيرتكوا»، وحضرت على السجادة الحمراء الإعلامية بسمة وهبة في أول ظهور لها بعد شفائها وعودتها من رحلة علاج لندن، وطمأنت الجمهور عن صحتها قائلة: «أنا بخير».

وخطف لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا الأنظار خلال حضوره مع زوجته على السجادة الحمراء، وقام الجميع بالهتاف له فور ظهوره، تشجيعا له في فترة علاجه.

المصدر - أخبار اليوم المصرية