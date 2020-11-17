تطورات خطيرة : اللواء الأحمر في كلمة نارية يخرج عن صمته ويحذر من...

الرياض - محمد الاطلسي - حذر اللواء هاشم الأحمر قائد المنطقة العسكرية السادسة سابقًا، من استمرار الوضع على ما هو عليه الآن في جبهات محافظة مأرب، محذرا في الوقت ذاته من سقوط المحافظة بيد مليشيا الحوثي، ووقوع الفأس في الرأس .

وأضاف الأحمر في كلمة مسجلة له: “أن همة الجيش خفت في الدفاع عن محافظة مأرب، مشيرا إلى أن القليل من أبناء الجيش يقاتلون في الجبهات، فيما أغلبهم ينتظرون في المنشآت الحكومية بمأرب لاستلام المرتبات فقط”.

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وتابع قائلا؛ “إن المنازل التي تم بنائها من قبل ابناء الجيش الوطني، والتوطين في مأرب لن تدوم، إذا استمر الوضع بما هو عليه الآن، وغياب أغلب الجنود عن الجبهات لمواجهة مليشيا الحوثي التي تحاول اجتياح المحافظة، وحضور الجنود عند استلام المرتبات فقط”.

ودعا جميع قادة الجيش الوطني إلى الشعور بالمسؤولية والدفاع عن الوطن والجمهورية، والتوجه إلى مختلف الجبهات المشتعلة في مأرب والجوف، لمواجهة مليشيا الحوثي وتحرير كل الأراضي التي تسيطر عليها المليشيات.

وطالب جميع قيادات الجيش والجنود الدفاع بشرف عن الجمهورية والوطن، محذرا في الوقت ذاته من وقوعهم ضحية في أيدي مليشيا الحوثي في حال سقوط المحافظة، مشيرا إلى أن الجنود والقيادات الميدانية هم الضحية، والقيادات الكبيرة وأكد هاشم الأحمر أن القوات الحكومية والجيش الوطني ظلوا صامدين خلال السنوات الماضية في مواجهة مليشيا الحوثي الإنقلابية، رغم انقطاع الرواتب وقلة الإمكانيات وغياب وزارة الدفاع، لأن من كانو متواجدين صادقين في مواجهة المليشيات.

وتدور مواجهات عنيفة في عدد من جبهات القتال بمحافظتي مأرب والجوف منذ عدة أسابيع، وتكبدت فيها المليشيا الانقلابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

المصدر | صحيفة الخبر اليمنية