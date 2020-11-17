عاجل .. الكويت تسمح بعودة العمالة العالقة من 34 دولة محظورة ولكن بـ 4...

الرياض - محمد الاطلسي - صرح وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، في دولة الكويت ممثلًا للحكومة الكويتية، أنه في وقت قريب سوف تكون عودة العمالة التي بحاجة لها الكويت متاحة، وذلك بعد تنفيذ المرحلة الأولى من عودة العمالة المنزلية مباشرة التي تحمل إقامة سارية، ويأتي هذا التصريح الرسمي ليبعث بارقة أمل لدى العمالة العالقة في الدول الـ34 المحظورة، وأوضح الحريص أن عودة هؤلاء سوف تكون ضمن

ووفقًا لصحيفة الأنباء الكويتية التي نقلت عن مصادر، سوف تكون عودة العمالة العالقة في الدول المحظورة إلى الكويت ضمن 4 شروط يجب تحققها وتشمل:

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- التخصصات التي تحتاجها البلاد. - إقامة سارية. - التسجيل على المنصة. - دفع التكلفة مسبقا سواء تذكرة السفر، أو الحجر المؤسسي والفحوصات لغير العمالة المنزلية، حيث تتحمل الحكومة فحص الـPCR للعمالة المنزلية.

وبحسب المصادر سوف تطلق الكويت منصة إلكترونية لتمكين المواطنين من تسجيل العمالة المنزلية التي تحتاج للعودة مباشرة إلى البلاد، ممن لديهم إقامة سارية، على أن يتبعها إجراء ترتيبات للعمالة المنتهية إقاماتهم ويحتاج المواطنون لعودتهم للعمل.

وأشارت المصادر إلى أن أماكن الحجر والشاليهات تم تجهيزها لحجر العمالة المنزلية، وأوضحت أن تكلفة الحجر لن تزيد على 30 ديناراً يومياً شاملة الوجبات الـ3 لمدة 14 يوماً، وأن هناك مطالبات بخفضه إلى 7 أو 10 أيام.

وعن أسعار تذاكر الطيران كشفت المصادر أنه لا زيادة على الأسعار مصطنعة، فهي بذات الأسعار المعتادة إلا من زيادات طفيفة تحددها بعض العوامل.