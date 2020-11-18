سجال ساخن على توتير بين مستشار ولي عهد أبو ظبي وكاتبة سعودية :...

الرياض - محمد الاطلسي - فجأة بدون مقدمات تحولت منصة توتير إلى ساحة معركة مفتوحة للمواجهة بعدما اندلعت خلافات بين الدكتور عبد الخالق عبدالله - المسشار السابق لولي عهد أبو ظبي - والكاتبة السعودية ريم سليمان. وقال عبد الخالق في تغريدة عبر تويتر: حفنة بائسة من الناس دأبت على شيطنة الإمارات، هؤلاء أذهانهم معبأة بالحقد ومعطلة بالجهل ومشحونة بعقد أيديولوجية وأمراض نفسية مزمنة. || الأكـثـر قـراءة الآن : وردت ريم قائلة: الأمارات هي من شيطنت نفسها وأحرقت ثوبها.. وعيال زايد هم من شوهوا إرث أبيهم.. فلا ترمي جرمكم على تلك الحفنة "البائسة" من الناس يا سعادة البرفيسور. المصدر - الشبكة العربية

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