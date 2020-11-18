الأمير تركي الفيصل يحذر بايدن : لا تكرر أخطاء الماضي ولا تتجاهل...

الرياض - محمد الاطلسي - حذر الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، والسفير الأسبق لدى واشنطن، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، من تكرار أخطاء الماضي في منطقة الخليج.

وقال "الفيصل" في كلمته بمؤتمر "المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية": إن "الرئيس المنتخب جو بايدن ليس جديدًا على السياسة، هو رجل دولة ذو خبرة وعلى دراية جيدة بالقضايا المهمة في العالم والمنطقة، ولكن يجب أن ننتظر لنرى ونعرف عن رؤيته للسياسة الخارجية وأفعاله".

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ووفق شبكة "سي إن إن"، علق "الفيصل" على تصريحات "بايدن" بأنه سيعاود الانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني إذا التزمت طهران بالاتفاق قائلًا: "بينما نطمح إلى أن تعود إيران كدولة مسالمة ضمن المجتمع الدولي، تجربة السنوات الأربعين الماضين مع النظام الإيراني ليست مشجعة".

وأضاف الأمير السعودي: "لذلك، إعادة الانضمام إلى الاتفاق كما هو لن تخدم الاستقرار في منطقتنا، إعادة الانضمام ثم التفاوض حول القضايا المهمة الأخرى سيُسقط الدبلوماسية في فخ ويجعلها عرضة للابتزاز الإيراني".

وخاطب "الفيصل" بايدن قائلًا: "لا تكرر أخطاء وعيوب الاتفاق الماضي، أي اتفاق غير شامل لن يحقق السلام الدائم والأمن في منطقتنا، الاتفاق النووي لم يعرقل سلوك إيران المدمر في منطقتنا، في العراق وسوريا واليمن ولبنان، وكذلك السعودية بالهجوم المباشر وغير المباشر على المنشآت النفطية، وهو تهديد مماثل لخطورة برنامجها النووي".

وأضاف: "لذلك، هناك حاجة إلى اتفاق جديد يشمل كل القضايا العالقة مع إيران"، وتابع بالقول: "لا تتجاهل المخاوف الشرعية لأصدقائك وحلفائك في المنطقة، ويجب أن يكونوا طرفًا في التفاوض على خطة شاملة لضمان وضع مصالحهم الاستراتيجية في الاعتبار".

وحول العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة، أكد "الفيصل" على العلاقات القوية والتاريخية بين البلدين، وقال إن "العلاقات التي يبلغ عمرها 75 عامًا أكبر من الشخصيات التي قامت ببنائها واستثمرت فيها لصالح الدولتين على مدار تلك السنوات".

ووجه "الفيصل" حديثه لـ"بايدن" قائلًا: "آمل ألا يتخذ أعضاء مجالسك التشريعية إجراءات تضر هذه العلاقة".

وأضاف: "يجب أن يزوروا المملكة ويروا بأنفسهم التقدم الذي حققناه على كل الأصعدة سواء كانت حقوق المرأة أو الحرب ضد التطرف أو أي قضايا أخرى".

وفيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان في المملكة قال: "نعترف أن لدينا قضايا نحتاج لتحسينها، ونحن نعمل على ذلك، إنه عمل قيد التطوير، ولكن مع الاحترام دولتكم أيضًا لديها قضايا حقوق إنسان تحتاج إلى تحسين"، مشيرًا إلى الاضطرابات بعد الانتخابات وحوادث إطلاق النار من قبل الشرطة ضد المواطنين السود.

وأضاف "الفيصل": "نحن لم نخترع (أسلوب تعذيب) الإيهام بالغرق، قضاياكم أيضًا ما زالت قيد التحسين، وأثق بأنه يمكن لكل منا التعلم من تجاربنا، انتخاباتكم مذهلة يمكننا التعلم منها، لكن فيها أيضًا عناصر لن نتعلمها".

وتشعر المملكة بالقلق من أن تسعى إدارة "بايدن" للعودة الى الاتفاق النووي الذي انسحب منه دونالد ترامب، وتخفّف العقوبات على طهران، وتتبّع سياسة متشدّدة تجاه مسألة حقوق الإنسان التي غض الرئيس الجمهوري النظر عنها.

وعُرف "بايدن" بمواقفه المنددة بسياسة السعودية، إذ أكد أكثر من مرة خلال خطاباته في التجمعات الانتخابية والمقابلات التلفزيونية، أنه سيعمل على تغيير سياسة الولايات المتحدة مع المملكة، عند وصوله إلى منصب الرئاسة.