قرار سعودي مفاجئ وغير مسبوق بشأن أدوات التجميل وملابس الموضة وقصات...

الرياض - محمد الاطلسي - أصدرت السلطات السعودية توجيهات وقرارات مفاجئة ومهمة بشأن ملابس العاملات في المستشفيات الحكومية.

وقالت مصادر سعودية صدرت توجيهات لمديري الرعايات الصحية الأولية ورؤساء الأقسام في المستشفيات الحكومية بضرورة التزام العاملين والعاملات بضوابط اللباس وعدم تمكين غير الملتزمين بهذه الضوابط من العمل سواء موظفين أو متدربين.

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وأضافت المصادر -بحسب صحيفة "عكاظ"-: إن ضوابط اللباس تتضمن "منع الملابس الشفافة والضيقة أو المفتوحة، وحظر الملابس التي تحمل صور أو كتابات أو شعارات مخالفة للدين الإسلامي، وكذلك منع قصات الشعر والقبعات ولبس السلاسل ومساحيق التجميل".

وأوضحت المصادر أن المسؤولية تقع على رئيس القسم أو المركز في حال عدم الالتزام بالقرار، وتحمل عقبات ذلك وفق إقرار مرفق في التوجيه الذي يلزم الممارس الصحي بالتوقيع عليه.

وكان مستشار العاهل السعودي وأمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، وجه في وقت سابق بإلزام المواطنين العاملين في القطاع الخاص بارتداء الزي السعودي بالنسبة للشباب، والملابس المحتشمة وغير الملفتة للفتيات.

المصدر - عكاظ