الرياض - محمد الاطلسي - نشرت مواقع اخبارية في السعودية منها أخبار24 رواية جديدة تعود إلى عقود من الزمن بالتزامن مع الذكرى السادسة لمبايعة الملك سلمان بن عبدالعزيزملكا للمملكة .
وفي التفاصيل فقد شهدت الرياض قبل 57 عاما حريقًا اندلع في أحد المستودعات، جرّاء انفجار أسطوانة غاز بوتاجاز، وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حينها أميراً للمنطقة.
|| الأكـثـر قـراءة الآن :
وحرص الملك سلمان، وفقا لمندوب صحيفة "البلاد" حينها، على المشاركة في إخماد الحريق الذي اندلع عام 1963 في مستودعات تابعة لمؤسسة عبدالعزيز بن نصار، كما شهد الحادث أيضا مشاركة مدير شرطة الرياض، وكثير من ضباط الشرطة، ورئيس مطافئ الرياض، في إخماد الحريق.
وأثناء إخماد الحريق تعرض الملازم سعيد جراح و3 جنود من المطافئ للإغماء، وتم نقلهم إلى المستشفى، لذلك أمر الملك سلمان بمتابعة حالتهم، كما وجه مدير شرطة المنطقة بزيارتهم للاطمئنان على صحتهم داخل مستشفى الملك سعود، فيما عبر الجنود حينها عن سعادتهم بهذه الزيارة، ووجهوا الشكر للملك سلمان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هذا ما فعله الملك سلمان عندما علم بحريق أحد المستودعات في الرياض ..... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع أخبار العرب وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.