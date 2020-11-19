رئيس اليمن السابق يطالب سلطان عمان بالتدخل لانهاء الحرب في بلاده ؟

الرياض - محمد الاطلسي -

رئيس يمني يطالب سلطان عمان بالتدخل لانهاء الحرب في اليمنرئيس يمني يطالب سلطان عمان بالتدخل لانهاء الحرب في اليمن

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طالب الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد من سلطان عمان هيثم بن طارق ال سعيد بالتدخل لايقاف الحرب في اليمن.

وعبر في برقية بعثها إلى السلطان العماني بمناسبة الذكرى ال، 50 للعيد الوطني للنهضة عن تطلعه لدور عُماني لإيقاف الحرب وحل الأزمة الحالية في اليمن .

وقال الرئيس ناصر في برقيته لسلطان عمان " نشد على أيديكم لمواصلة جهودكم لإيقاف الحرب في اليمن وحل الأزمات القائمة حلاً سلمياً ومنصفاً، بما يحفظ الوحدة والسلامة والسيادة لكامل الأرض اليمنية ".

مؤكدا على رهانه الكبير في نجاح مساعي السلطان هيثم بن طارق الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين أبناء الشعب اليمني بوضع حد لنزيف الدم، وطي صفحة الخلافات عبر الحوار اليمني اليمني، دون تدخل خارجي أو وصاية من أحد، وفق نص البرقة .

كما دعا ناصر سلطان عمان الى رعاية حوار شامل بين دول المنطقة بحيث يفضي الى استقرار وتكامل وتعاضد شامل بين كافة دول المنطقة لمصلحة شعوبها ولمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه الجميع في هذه المنطقة الحيوية من العالم.