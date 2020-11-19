مصر : طالب يرتكب مذبحة أسرية بقتل أمه وشقيقه طعنًا بالسكين

الرياض - محمد الاطلسي - شهدت منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة المصرية مذبحة أسرية، مساء الثلاثاء، حيث أقدم طالب على قتل والدته وشقيقه والشروع في قتل زوج شقيقته. || الأكـثـر قـراءة الآن : وقال شهود عيان من ساكنى المنطقة إن الطالب سدد لأفراد أسرته طعنات نافذة بسكين، وجلس على السلم يبكى في حالة هياج. وأبلغ الجيران أجهزة الامن، وألقى القبض على الطالب، وتم نقل الجثتين والمصاب إلى المستشفى. وقال أحد جيران الضحايا إن الطالب كان يعانى من مرض نفسى، والجيران سمعوا أصوات صراخ وبعدها اكتشفوا الجريمة، وجارى التحقيق.

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