أسرار خاصة من حياة الراحل فايق عزب : صديق الشيخ الشعرواي وحاول...

الرياض - محمد الاطلسي - توفي صباح اليوم الفنان فايق عزب عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد صراع مع المرض، وأكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية أن الفنان الكبير سيدفن بمقابر الأسرة بالإسماعيلية، عقب صلاة الظهر، وخلال الفترة الماضية عانى عزب من مشاكل صحية عديدة، منها إصابته بفيروس مارسا، ثم كشفت مسحة أجراها أثناء تواجده بالمستشفى عن إصابته بفيروس كورونا.

وقال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلي، إن الفنان فايق عزب كان يرقد في المستشفى منذ 15 يومًا، وأجرى تحليل أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد، كما أجرى عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكي بسبب سقوطه على رقبته تسبب في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوي بكتيري في الصدر، وأجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا وظهرت أنها بكتيريا مارسا في الصدر فقط.

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وأكد نجل فايق عزب في أن إصابة والده بالمارسا تسببت في عدوى على سطح الجلد يصاحبها ألم شديد، وتورم واحمرار مليئة بالصديد، مع ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وخُراج يعالج بالجراحة وإلا تتسبب في مشاكل بالقلب والرئة نتيجة لتراكم الصديد في الجسم، تحدثت مضاعفات تسببت في مشاكل في مجرى الدم والرئة، وضعف عضلة القلب والعظام والمفاصل.

وشارك الفنان الراحل في مسلسل "طلقة حظ" للنجم مصطفى خاطر الذى عرض في موسم رمضان عام 2019 وظهر كضيف شرف خلال الأحداث، والمسلسل من إخراج أحمد خالد أمين، وتأليف إيهاب بليبل، كما ظهر في مسلسل "ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا من خلال دور مهم جسده خلال الأحداث، حيث كان يطارد السقا ومى عمر طوال المسلسل، والعمل من إخراج محمد أسامة وتأليف أيمن سلامة، كما سجل ظهورًا مميزًا بمسلسل "الضاهر" للنجم محمد فؤاد وكان للراحل دور مميز خلال الأحداث.

ولد الفنان فايق عزب بمدينة الإسماعيلية في يوم ٦ سبتمبر عام ١٩٤٣، وترأس فرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم في الإسماعيلية، وبعد ذلك انتقل إلى القاهرة، ليستكمل رحلته الدراسية حيث التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام ١٩٦٠، وخلال دراسته كان يشارك بالعديد من العروض المسرحية ونال كأس أفضل ممثل بالجامعة، وبهذا فقد حقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة.

وقال عزب فى حوار تلفزيونى سابق، إنه يحب التمثيل منذ صغره وقارىء للروايات والمسرحيات، وحاول أن يلقى نفسه من فوق منزله بعدما منعه والده من المشاركة فى عرض تمثيلى بالمدرسة.

خلال حياته لا ينقطع الفنان الراحل عن زيارة الإسماعيلية، ونُشر له مقطع فيديو أثناء رقصه السمسمية في أحد المقاهي الشعبية، وانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، واثنوا على الروح الحلوة التي يتمتع بها.

أشتهر الفنان فايق عزب بتقديم الأدوار المساعدة وشارك في أهم المسلسلات الدرامية والأفلام السينمائية منها: "رسالة إلى الوالي، رياح الشرق، المصير، سعد اليتيم، سنوات الغربة، كلهن طيبات، هارون الرشيد، وجاري البحث عن شحته، الوتد، أوراق من مجهول، النهر، أشغال شاقة، أحلام وردية، حلم ولا علم، الواد محروس بتاع الوزير، شجيع السيما، أوان الورد، الكلام في الممنوع، أبناء الشيطان، جواز بقرار جمهوري، بدر أيام السادات، الوشم الكومي، طيور الشمس" وغيرهم.

استطاع أن يحصل على الدكتوراه الفخرية، وشارك جمهوره بعدد من الصور أثناء حصوله علي الدكتوراه وذلك علي صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكتب قائلاً: "ثانى دكتوراة فخرية بعد دكتوراه أكاديمية نيفادا، حصلت للدكتوراه الفخرية الثانية لتميزي في الفن من جامعة ديلاور الأمريكية في مدينتى الغالية الإسماعيلية".

وخلال إحدى حواراته التليفزيونية تحدث عزب، عن علاقة الصداقة التي ربطته بالشيخ الشعراوي، فضلًا عن الجلسات النقاشية العديدة التي جمعتهما، قائلًا: "الشيخ الشعراوي شبه الفن بالسكينة، ممكن تقطع به الخيار والسلطة، وممكن تدبح بيها.. عشان كده العيب مش في الفن".

كما تحدث بالحوار التليفزيوني، عن تعاونه مع الفنان الراحل أحمد ذكي، مشيرًا إلى أن الإمبراطور شبهه دائمًا بـ"زكي رستم مصر"، وكان رده وقتها: "كنت بقول لأحمد زكي ميقولش كده عشان ماحدش يغير مني".

ترشح الفنان فايق عزب في انتخابات مجلس الشعب في عام ٢٠١٢، في فترة الأخوان، وقال إن تجربته في الإنتخابات أمام الأخوان تجربة قاسية، حيث قطعوا اللافتات الخاصة به، وقالوا عنه كافر وكومبارس.

المصدر - الموجز