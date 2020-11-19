خبر يشعل السعودية ويثير ضجة عارمة .. ملكة جمال الهند الممثلة...

الرياض - محمد الاطلسي - خبر اشعل الرأي العام في السعودية وسرعان ما حظي بتداول واسع وردود فعل متبانية وصولا إلى نشر التفاصيل على صحيفة عكاظ كبرى الصحف في المملكة .

وتفصيلا فقد تسبب خبر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج بضجة داخل السعودية، لا سيما بين أفراد الجالية الهندية المقيمة بالمملكة، والذي يتعلق بالممثلة بريانكا تشوبرا.

|| الأكـثـر قـراءة الآن :

وانتشر الخبر كالنار في الهشيم بجروبات واتساب في السعودية؛ خصوصًا بين أفراد الجالية الهندية، وسط تساؤلات عن مدى صحة المعلومات المنتشرة.

وأوضحت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن مصدر الخبر هو حساب إخباري كويتي (فردي) على موقع التواصل الاجتماعي، زعم أن بريانكا تشوبرا ملكة جمال الهند انتهى بها المطاف للعمل خادمة في حفر الباطن.

وقالت الصحيفة: إن "عددًا من أبناء الجالية الهندية عبروا عن امتعاضهم من طريقة النشر والتهكم والسخرية والتنمر الذي مارسه صاحب الحساب من نشر الأخبار الكاذبة".

وقال المقيم الهندي في السعودية نجم الدين جهبار: إن "هذا كلام لا يصدر إلا من شخص لا يتمتع بالموضوعية، فالفنانة تشوبرا تعد في الهند من الأغنياء".

بدوره، أكد المقيم الهندي مزمل فاروق أن "هذا الشيء كذب وافتراء ولا صحة له"، مشيرًا إلى أن المشاهير يتعرضون طيلة مسيرتهم الفنية لمثل هذه الأكاذيب.

يذكر أن الهندية بريانكا تشوبرا تعمل حاليًا ممثلة ومغنية وعارضة أزياء، وفازت في مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2000، كما تعد من الأكثر شعبية في الهند.