السعودية : تداول قرار عاجل من «الملك سلمان» برفع الحد الأدنى لأجور...

الرياض - محمد الاطلسي - تداولت مجموعات إخبارية بمواقع التواصل الاجتماعي تهتم بشؤون الوافدين والمقيمن في السعودية قرارًا صدر عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز برفع الحد الأدنى للأجور.

وذكر متداولوا القرار أن "الملك سلمان" وافق على مقترح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 4000 ريال ويشمل السعوديين والوافدين.

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وفي السياق، نفت مصادر سعودية صحة القرار المتداول عن رفع الحد الأدنى لأجور الوافدين في المملكة، مؤكدين أن القرار يخص المواطنين السعوديين العاملين في القطاع الخاص.

وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، قرارًا برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في (نطاقات) من 3 آلاف ريال إلى 4 آلاف ريال.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أن القرار سيبدأ سريانه بعد 5 أشهر، وقد جاء استجابة لمتغيرات سوق العمل السعودي وسعيًا من الوزارة لتحسين أوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص.

وأضاف المتحدث: أن من الآثار الإيجابية المتوقع أن يتركها القرار في الأشهر المقبلة، زيادة جاذبية القطاع الخاص ودخول عدد كبير من المواطنين فيه، ورفع مستوى الإنتاجية وانعكاسه على الاقتصاد والناتج السعودي.