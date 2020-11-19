مستشفيات الاردن تعجز عن استقبال حالات كورونا المتزايدة .. والجيش...

الرياض - محمد الاطلسي - مع بداية شهر نوفمبر الحالي، يعيش الأردن حالة من الطوارئ والتخبط، وسط ارتفاع معدل الوفيات إلي 60 وفاة يومياً وبلوغ معدلات الإصابات حتي أمس الأربعاء إلي 7933 حالة.

فبعدما كان يصاب عشرات المواطنين بكورونا في الأردن ، أصبح الآن يصاب الالاف منهم، وهو ما دفع مسئول ملف كورونا بوزارة الصحة الأردنية وائل هياجنة، للقول بأن الأردن يواكب زيادة الإصابات بزيادة عدد الأسرة بالمستشفيات، موضحاً أن القطاع الطبي متحسب لكل طارئ ورغم الأمل "نتحسب للأسوأ".

|| الأكـثـر قـراءة الآن :

فيما قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن الحكومة ستستكمل بحلول نهاية العام إقامة 3 مستشفيات ميدانية تشرف عليها الهيئة الطبية للجيش، فيما يزيد عدد أسرة المستشفيات التي تقدم خدمات لمرضى كوفيد-19 والبالغ حالياً 1500 سرير إلى الضعفين".

كما سيتم زيادة عدد أسرة العناية المركزة البالغ حالياً 650 سريراً في الوقت الراهن إلى الضعفين.

ومن ضمن إجراءات الحكومة الأردنية للسيطرة علي المرض استخدام قانون الطوارئ والسماح بتمكين الحكومة من السيطرة على المستشفيات الخاصة إذا لزم الأمر لإجبارها علي استقبال وعلاج مرضي الكورونا.