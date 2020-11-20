السعودية تخرج عن صمتها بشأن مفاوضاتها مع الحوثيين وتكشف حقيقة إنشاء...

الرياض - محمد الاطلسي -

خرجت السلطات السعودية، الخميس، عن صمتها بشأن ما نشرته وكالة "رويترز" حول وجود مفاوضات بين الرياض والحوثيين لإنشاء منطقة عازلة على حدود المملكة مع اليمن.

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وأكد السفير السعودي بالأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، أن السعودية لا تجري مفاوضات مع طرف غير معترف به، في اليمن، رغم انفتاحها على التواصل مع كل فئات الشعب اليمني، بدون استثناء.

ونقلت قناة "الشرق" السعودية، عن "المعلمي" تأكيده أن "موضوع المنطقة العازلة موضوع عسكري يبحث بين القيادة في السعودية واليمن، ويتم الاتفاق عليه حسب الأصول المرعية".

وكانت "رويترز" زعمت أن السعودية أبلغت الحوثي في محادثات رفيعة المستوى بأنها ستوقع على اقتراح للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار على مستوى البلاد إذا وافقت على إقامة منطقة عازلة على طول حدود المملكة.

وأضافت الوكالة أن الحوثيين قد يكونون أقل استعدادا للتعاون مع السعودية إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدات بتصنيفهم منظمة إرهابية أجنبية قبل تركه المنصب.