على وقع تصاعد التوترات السعودية التركية .. اتصال عاجل من "الملك...

الرياض - محمد الاطلسي - في خطوة مفاجئة وعلى وقع التوترات السعودية - التركية. أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالًا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن "الملك سلمان" هاتف مساء الجمعة، الرئيس التركي "أردوغان" بشأن أعمال قمة العشرين التي تستضيفها السعودية.
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وأضافت الوكالة: "تم خلال الاتصال، تنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة غدًا وبعد غد، كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين".
وتصدرت حملات المقاطعة للبضائع التركية على موقع تويتر في السعودية، مرفقة بشعارات وعبارات تحث المواطنين على التوقف عن التعامل مع كل ما هو تركي.
وأثارت الحملات؛ جدلًا بين المغردين العرب الذين عالجوا الخبر بحسب توجهاتهم ومواقفهم من الأزمة الخليجية وسياسات "أردوغان" في المنطقة.
وتحتل السعودية المركز الـ15 من بين أكبر أسواق التصدير في تركيا، وتظهر الإحصائيات السعودية أن قيمة الواردات التركية في تراجع مستمر منذ 2015.
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