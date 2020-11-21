أمر هام وعاجل صادر عن « الملك سلمان » بشأن تأشيرات الحج والزيارة...

الرياض - محمد الاطلسي - أصدر ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ أمرًا إلى الجهات المختصة في البلاد بشأن تأشيرات الزيارة والحج والمرور.

ونصَّ أمر "الملك سلمان" بالموافقة على ما استعرضه مجلس الوزراء السعودي حول تعديل فقرة من جدول هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور، بسحب جريدة "أم القرى" الرسمية.

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وذكر المجلس أن تأشيرة المرور للزيارة سواء برًا أو بحرًا أو جوًا تُعطى لمدة 48 ساعة برسم 100 ريال، فيما إذا أراد البقاء لمدة 96 ساعة فسيكون الرسم المقدر لها هو 300 ريال.

ويأتي أمر "الملك سلمان" تماشيًا مع توجهات السعودية في المرحلة المقبلة من أجل زيادات الإيرادات غير النفطية للسعودية، لا سيما في ظل انخفاض أسعار البترول.

جدير بالذكر أن السعودية أعادت فتح العمرة تدريجيًا للقادمين من الخارج والسماح بالسفير إليها للحاصلين على تأشيرات دخول، وذلك بعد إغلاقها بسبب فيروس كورونا.