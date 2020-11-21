الصحة السعودية تعلن تسجيل 221 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتكشف عن عدد...

الرياض - محمد الاطلسي - في تفاصيل جديدة أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت ، تسجيل221 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.
وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 478 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 16 حالة وفاة.
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ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد.
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