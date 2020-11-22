رسمياً : وزارة الخارجية السعودية تؤيد التطبيع مع إسرائيل .. ولكن بشرط...

الرياض - محمد الاطلسي - ضمن الاخبار السياسية في الوطن العربي فقد كشف وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم السبت، إن الرياض تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل بشرط.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان، في مقابلة افتراضية على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين، أن الشرط هو ضمان حقوق الفلسطينيين، بحسب وكالة "رويترز".

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وأضاف وزرير الخارجية السعودي: إن "الرياض تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل لكن ينبغي أولًا إقرار اتفاق سلام دائم وكامل يضمن للفلسطينيين دولتهم بكرامة".

يذكر أن إسرائيل وقعت اتفاقيات سلام وتطبيع للعلاقات مع الإمارات والبحرين، برعاية أمريكية، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي.

جدير بالذكر أن السعودية تصر على حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.