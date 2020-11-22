رسمياً : السعودية تفجر مفاجأة بشأن مقاطعة تركيا تكشف طبيعة العلاقة...

الرياض - محمد الاطلسي - أدلى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ،بتصريحات مفاجئة بشأن علاقة بلاده بتركيا.

وقال الأمير فيصل بن فرحان في تصريحات مع وكالة "رويترز" إن المملكة لديها علاقات "طيبة ورائعة" مع تركيا.

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وأكد وزير الخارجية السعودي أنه لا توجد بيانات تشير إلى وجود مقاطعة غير رسمية للمنتجات التركية.

وتأتي تصريحات الوزير السعودي بعد يوم من إجراء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالًا هاتفيًا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اتفقا خلاله على تحسين العلاقات بين البلدين وحل الخلافات المعلقة من خلال الحوار.

وشهدت العلاقات السعودية التركية خلال السنوات الماضية توترًا على خلفية الاختلاف في عدة قضايا إقليمية أبرزها حرب اليمن وحصار قطر وأخيرًا اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول.

وعلى ضوء ذلك شن سعوديون حملة مقاطعة شعبية للمنتجات والبضائع التركية بمشاركة رسمية غير مباشرة.