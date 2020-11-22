تركيا تفاجئ السعودية بموقف غريب في «قمة العشرين» يعقبه تصريح عاجل...

الرياض - محمد الاطلسي - لأول مرة وفي موقف غير متوقع فاجأت تركيا، اليوم الأحد، السعودية التي تستضيف أعمال قمة العشرين في الرياض، بموقف غريب، فيما عقّب على ذلك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال الأمير محمد بن سلمان: "أود التنويه إلى أن جمهورية تركيا أبدت رغبتها في توضيح موقف خاص بها وستقوم رئاسة مجموعة العشرين بإصدار تصريح من الرئاسة يوضح موقف جمهورية تركيا".

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ولم يتضح ما هو الموقف الخاص الذي تريد تركيا توضيحه والذي ظهر على لسان الأمير محمد بن سلمان، وهو يعد غريبًا كونها الوحيدة التي طلبت ذلك.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أكد أن المملكة تقيم علاقات "طيبة ورائعة" مع تركيا، وذلك غداة الإعلان عن اتصال هاتفي نادر بين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس رجب طيب أردوغان.

وتتنافس السعودية وتركيا منذ مدة طويلة على فرض قيادتهما في العالم الاسلامي، لكن التوتر بين القوتين الإقليميتين تصاعد في 2018 مع مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وسبق أن أكدت الرئاسة التركية أن "الرئيس أردوغان والملك سلمان اتفقا على إبقاء سبل الحوار مفتوحة بهدف تحسين العلاقات الثنائية وتسوية المشاكل"ة .

المصدر - الدرر الشامية