بيل غيتس يرعب العالم ويحبطه .. جائحة أخرى قريبا جداً وهذا موعد...

الرياض - محمد الاطلسي - وفقا لما ذكرته آخر التقارير والاخبار المتداولة على المنصات الاخبارية واخرها ما نشر على موقع قناة العربية انه ولا شك أن إعلان شركات فايزر وبيونتك من جهة، ومودرنا من جهة أخرى، توصلهم إلى لقاحين ضد كورونا فعالين بنسبة 95% أعطى جرعة أمل كبيرة للبشرية للتغلب على الفيروس المستجد والعودة إلى الحياة الطبيعية، إلا أن هذه الفرحة لن تكتمل على ما يبدو.

فقد أعلن مؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، أن البشرية ستواجه جائحة أخرى في المستقبل القريب، لكنه في نفس الوقت بدا متفائلاً بقدرة العالم على مواجهتها بشكل أفضل مقارنة بكورونا.

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وفي حديث إذاعي مع الممثلة رشيدة جونز، وخبير الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، أوضح غيتس أن الجائحة القادمة قد تحدث بعد 3 سنوات، مضيفاً أن البشر سيكونون محظوظين "إذا تأخرت 20 سنة".

يذكر أن غيتس كان صرح في سبتمبر الماضي أنه يتوقع أن تنتهي جائحة كورونا بحلول 2022.

إلى ذلك يعرف مؤسس شركة "مايكروسوفت" بأنه مستثمر رئيسي في قطاع الأدوية، وخصص ملايين الدولارات لتطوير 7 لقاحات مختلفة ضد كوفيد-19 وحده. وقال سابقاً إن ما بين 70 و80% من سكان العالم ينبغي تطعيمهم ضد الفيروس، قبل أن يأمل أي شخص في عيش حياة طبيعية مرة أخرى .