النائب العام المصري يفجر مفاجأة صادمة : بطلة الفيديوهات الإباحية...

الرياض - محمد الاطلسي - في تفاصيل جديدة قال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام في مصر، إنه تم العثور في حسابات فتاة تم القبض عليها في قضية فجور (فيديوهات إباحية) منظورة أمام القضاء، على أموال بالدولار، بعضها تم تحويله لها من إسرائيل.

وأضاف الصاوي خلال لقائه شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين: ”كان لازم نقف عند تلك الجرائم ونتصدى لها“ مضيفا: ”بعد التحقيق مع إحدى الفتيات وجدنا بوستات تعاطف على السوشيال ميديا، لكن الحقيقة أن بعض تلك الفتيات إذا خرجوا من السجن هيرجعوا تانى لنفس الجرائم“.

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وتابع الصاوي: ”إحدى الفتيات دلوقتى واقفة في القفص ماسكة مصحف، وبعد ما تخرج ترجع تانى لفيديوهات اليوتيوب الإباحية“، بحسب صحيفة ”المصري اليوم“.

ودعا المستشار الصاوي النيابة العامة إلى التصدي لقضايا الفسق والفجور والفيديوهات التي لا تليق بالمجتمع المصري.