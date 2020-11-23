الرياض - محمد الاطلسي - في تفاصيل جديدة قال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام في مصر، إنه تم العثور في حسابات فتاة تم القبض عليها في قضية فجور (فيديوهات إباحية) منظورة أمام القضاء، على أموال بالدولار، بعضها تم تحويله لها من إسرائيل.
وأضاف الصاوي خلال لقائه شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين: ”كان لازم نقف عند تلك الجرائم ونتصدى لها“ مضيفا: ”بعد التحقيق مع إحدى الفتيات وجدنا بوستات تعاطف على السوشيال ميديا، لكن الحقيقة أن بعض تلك الفتيات إذا خرجوا من السجن هيرجعوا تانى لنفس الجرائم“.
|| العناوين الأكـثـر تصفحاً الآن :
وتابع الصاوي: ”إحدى الفتيات دلوقتى واقفة في القفص ماسكة مصحف، وبعد ما تخرج ترجع تانى لفيديوهات اليوتيوب الإباحية“، بحسب صحيفة ”المصري اليوم“.
ودعا المستشار الصاوي النيابة العامة إلى التصدي لقضايا الفسق والفجور والفيديوهات التي لا تليق بالمجتمع المصري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائب العام المصري يفجر مفاجأة صادمة : بطلة الفيديوهات الإباحية... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع أخبار العرب وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.