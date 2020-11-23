وفاة الموسيقار الكبير « طارق عاكف » والحزن يعم الوسط الفن في كل لدول...

الرياض - محمد الاطلسي - وسط حزن كبير في قلوب أهله ومحبيه وكل من عمل معاهم توفي صباح اليوم الاثنين الموزع الموسيقي، الموسيقار طارق عاكف عن عمر يناهز ال60 عامًا.

وفقا لما أعلنت عنه الفنانة الإماراتية أحلام، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".

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وكتبت أحلام: "انتقل إلى رحمة الله الموزع الكبير طارق عاكف، لاحول ولا قوة إلا بالله، اللهم ارحمه واغفر الله واسكنه فسيح جناتك، انتقل إلى رحمة الله الأخ والصديق الصدوق طارق عاكف".

وتابعت: "ادعو له بالرحمة والمغفرة".

من جهتها نعته الفنانة المصرية أنغام، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر".

وكتبت أنغام: "قلبي يتألم جدا طارق عاكف أخي وحبيبي وزميل عمري في ذمة الله، وجعت قلبي يا طارق".

وكتب الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها الرسمي على "أنستغرام"، :"إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا طارق كنت لسه باعتلي ألحان اسمعها كم ضحكنا وكم نجحنا مع بعض، أعزي نفسي وكل أهلك البقاء لله".

ولد طارق فاروق عاكف، في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1960، وهو ملحن وموزع موسيقي مصري وقائد أوركسترا وعازف أورج محترف.

تعاون عاكف مع كبار نجوم الأغنية العربية، منهم الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، ومحمد عبده، عاصي الحلاني، رابح صقر، راغب علامة، سميرة سعيد، ماجدة الرومي وغيرهم.