عاجل .. شاهد أول فيديو يظهر لحظات انفجار جدة وسط رعب وهلع المواطنين (...

الرياض - محمد الاطلسي - تمكن احد من المواطنين من توثيق لحظات انفجار خزان وقود في جدة السعودية عبر الهاتف فيما سيطر الخوف والهلع عليه كما بدأ من حديثه لحظة تعليقه على الحادثة الارهابية .

وفي السياق أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أن الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران متورطة في الهجوم الإرهابي الذي استهدف خزان وقود في محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة، مشددا على أن الاعتداء لا يستهدف المقدرات الوطنية للسعودية فقط، وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي، وإمداداته وكذلك أمن الطاقة العالمي.

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وأوضح المالكي مساء الاثنين أن هذا الاعتداء الإرهابي هو امتداد للأعمال الإرهابية باستهداف المنشآت النفطية في بقيق وخريص، والتي تبنتها الميليشيات الحوثية وأثبتت الأدلة والبراهين تورط النظام الإيراني في تلك الهجمات الإرهابية، باستخدام أسلحة نوعية إيرانية من نوع كروز وطائرات بدون طيار مفخخة.

كما بيّن أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ومنها المنشآت الاقتصادية بطريقة ممنهجة ومتعمدة يخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العُرفية ويرتقي إلى جرائم حرب.

إلى ذلك أكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المخططة والمنفذة لهذه العمليات العدائية والإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.