في أول رد ناري : محمد رمضان يخرج عن صمته بشأن قرار ايقافه عن العمل...

الرياض - محمد الاطلسي - ضمن تطورات القضية أعلن الفنان محمد رمضان احترامه لقرار نقابة المهن التمثيلية، بشأن إيقافه عن العمل حتى التحقيق معه، مضيفًا: «رغم توضيحي لموقفي في موضوع صورتي مع إسرائيلي وأني لا أعلم جنسيته ولو كنت أعلم كنت مؤكد رفضت التصوير».
وتابع رمضان، في حسابه على «فيسبوك»، مساء الاثنين: «ثانياً المكان (مطعم) مش حفلة خاصة واشتغل أغاني عربي وإنجليزي وفرنسي ولما الأغنية الإسرائيلية اشتغلت مش عارف المفروض كنت أسيب صحابي وأجري أعيط في الأسانسير ولا أعمل إيه؟!».
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وأردف: «أنا في دولة عربية والموقف جديد علينا يا فندم، ورغم توضيحي للسيد النقيب تم إيقافي عن التمثيل في مصر، شكراً نقابة المهن التمثيلية، شكراً شركة الإنتاج على إيقاف مسلسلي رمضان القادم، شكراً جمهوري لعدم دعمكم لي».
المصدر - المصري اليوم
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