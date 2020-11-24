داخلية الكويت توجه تحذير هام وعاجل لكافة المواطنين والمقيمين

الرياض - محمد الاطلسي - أصدرت وزارة الداخلية الكويتية تحذيرًا مهمًا للمواطنين والمقيمين، بشأن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وحذرت وزارة الداخلية من عمليات سرقة أرصدة المواطنين والمقيمين بحيل متنوعة، مشددةً على ضرورة عدم فتح رسائل سواء كانت نصية أو عبر أحد التطبيقات سواء واتسآب أو غيرها.
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وطالبت الوزارة في جملة إرشادات، نشرتها أمس على موقعها، بعدم مشاركة أي معلومات بنكية أو شخصية أو الإفصاح عنها عبر الهاتف أو شبكة الإنترنت.
كما دعت إلى التسوق من خلال المواقع الرسمية والمعروفة فقط، مع التأكد من أن الموقع يستخدم بروتوكول (https) الآمن، وفقًا لما نشرته صحيفة "الأنباء" الكويتية.
وحثت المواطنين على استخدام بطاقة الائتمان مسبقة الدفع لتقليل حجم الأضرار إن حدثت، داعية إلى إبلاغ الجهات المختصة في حال تم التعرض لأي عملية نصب أو احتيال إلكتروني.
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