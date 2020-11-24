تصريح هام في الكويت بشأن وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد

الرياض - محمد الاطلسي - خرج الشيخ ناصر صباح الأحمد عن صمته، ونفى عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" الأنباء التي هزت الكويت بشأن وفاته، إثر عملية جراحية خضع لها.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت أنباء عن وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، نجل أمير الكويت الراحل، ووزير الدفاع السابق، والذي يعاني من المرض.

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وقالت الشيخ ناصر صباح الأحمد نجل أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد: "بحمدالله ولطفه ورعايته أجريت هذا الأسبوع فحوصات طبية شاملة تكللت بالنجاح".

وأضاف: "أتقدم بالشكر الجزيل لسيدي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهم الله على اهتمامهم وسؤالهم الدائم".

وختم الشيخ ناصر صباح الأحمد، بقوله: "أتقدم بوافر الشكر لعموم الشعب الكويتي والأصدقاء من كل أرض لما أظهروه من اهتمام وما وصلني من دعاء.. لا حرمني الله من طيب خصالكم ودعائكم ووفائكم الدائم".

وأجرى الشيخ ناصر منتصف عام 2018 عملية جراحية؛ لاستئصال ورم في الرئة، تكللت بالنجاح في مستشفى خارج البلاد، ليواصل منذ ذلك الحين استكمال علاجه خارج البلاد، وخضوعه للفحوصات بين الحين والآخر.