توجيه مفاجئ على أعلى مستوى من «الملك سلمان» بشأن عقوبة الجلد...

الرياض - محمد الاطلسي - في اوامر جديدة أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز؛ توجيهًا على أعلى مستوى بشأن الموقوفين الصادر بحقهم حكم بالجلد التعزيري، وذلك في ظل مراجعة الأحكام بالمملكة.

ونصَّ توجيه "الملك سلمان" على العفو عن كافة من صدر بحقهم حكم بالجلد التعزيري، ما لم يطبق الحكم عليهم من إمارات المناطق، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

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ونقلت مصادر عليا في السعودية عن توجيه "الملك سلمان" أنه يشترط للعفو أن تكون للأحكام التي صدرت قبل صدور المبدأ المقر من المحكمة العليا القاضي بإلغاء عقوبة الجلد التعزيري.

وأكدت أن المبدأ القضائي الصادر بقرار الهيئة العامة للمحكمة العليا، قرر فيه بالأغلبية أن على المحاكم عدم الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية، والاكتفاء في العقوبات التعزيرية بالسجن أو الغرامة أو بهما معًا.

ويشتمل المبدأ القضائي الصادر بقرار الهيئة العامة للمحكمة العليا عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن، وصدر التوجيه السامي الكريم باتخاذ اللازم.