تعرف على « سر » مغادرة الداعية اليمني عبد المجيد الزنداني السعودية...

الرياض - محمد الاطلسي - في تفاصيل جديدة فقد كشفت مصادر مقربة من الداعية اليمني عبدالمجيد الزنداني، عن سر مغادرته السعودية إلى تركيا، وسط تضارب الروايات حول حقيقة ما حدث.

ونقل موقع "صيرة بوست" اليمني عن الصحفي والكاتب اليمني محمد العمراني، سكرتير "الزنداني" السابق أن الداعية غادر السعودية بشكل طبيعي، نافيًا ما يشاع عن هروبه من السعودية.

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ونقل موقع "يمن فويس" عن مصادر مقربة من عبد المجيد الزنداني أن الداعية وصل إلى تركيا قبل ثلاثة أيام قادمًا من السعودية.

ويقيم الزنداني في السعودية منذ العام 2015، حيث قدم من اليمن بعد انقلاب جماعة الحوثيين على السلطة في صنعاء، واحتلال "جامعة الإيمان" التي أسسها الداعية اليمني.

وفي يوليو الماضي، نفى علي نجل عبد المجيد الزنداني توقيف والده في السعودية، قائلًا: "ما يتم تداوله عن استدعاء السلطات السعودية للوالد الشيخ عبد المجيد الزنداني والتحقيق معه غير صحيح".