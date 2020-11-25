الرياض - محمد الاطلسي - في خطوة نوعية قررت جمعية خيرية بإحدى القرى المصرية منح أى مولود يتم تسميته باسم الرسول صلى الله عليه وسلم "محمد" مكافأة مالية بجانب راتب شهري لمدة عام. وأوضحت الجمعية التي تقع في قرية "سملا" بمحافظة الغربية أنها قررت منح هذه المكافآت لتشجيع الأسر على إطلاق اسم "محمد"على أطفالهم، وذلك تكريماً للرسول الذى تعرض لحملة إساءة خلال الفترة الماضية. || العناوين الأكـثـر تصفحاً الآن : وأكدت الجمعية أن المبادرة ستطبق فقط على أهالى قرية "سملا"، كما استقبلت يوم أمس، الثلاثاء، أول مولود باسم "محمد"، مضيفة أنها منحت عائلته 300 جنيه إعانة شهرية تستمر لمدة عام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكافأة وراتب شهرى لمدة عام لكل مولود يحمل اسم "محمد" في هذه المحافظة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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