بشرى كبرى ..السعودية توفر خلال ايام لقاح كورونا مجانا لجميع...

الرياض - محمد الاطلسي - تحدث خادم الحرمين الشريفين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في كلمته التي ألقاها عند افتتاح قمة العشرين التي اختتمت أعمالها في الرياض منذ أيام أنه سيتم توفير لقاح فيروس كورونا ويكون دون حواجز أو فوارق حسب أهم الأهداف التي تم وضعها خلال رئاسة المملكة العربية السعودية.

ويكون ذلك في دعم الوصول الشامل والعادل للقاحات وأدوات التشخيص والعلاج وقد كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الوقائية الدكتور عبد الله عسيري بأن السعودية ستكون من أوائل الدول التي ستحصل على لقاح فيروس كورونا وتستهدف وزارة الصحة تغطية ٧٠٪ من المواطنين والمقيمين بنهاية عام ٢٠٢١.

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وأكدت وزارة الصحة السعودية على لسان الدكتور عبد الله عسيري أن لقاح فيروس كورونا سيكون متوفر بالمجان لكل المواطنين والمقيمين وقد قطعت المملكة العربية السعودية شوط جيد ووصلت إلى مراحل نهائية ومن المفترض انه خلال الأسابيع القادمة سيتم تحديد جدول واضح لوصول اللقاحات للمملكة.

كما قال الدكتور عبد الله عسيري أن أي لقاح لا بد أن يكون آمن ومعتمد من الهيئات المعنية وعلى المستوى العالمي تم انشاء سلة لقاحات تسمى منشأة كوفاكس واجتازت المرحلة الثالثة من الاختبارات الإكلينيكية وتم إثبات فعاليتها وسيتم إنتاجها بكميات كبيرة جدا.

وأشار بأن معظم اللقاحات المتعلقة بفيروس كورونا تتمثل في جرعتين عدا لقاح واحد وذلك من أجل الوصول إلى أكبر عدد من السكان ومعظم اللقاحات الآن تعطى فقط لمن أعمارهم فوق 16عام إلى 18 عام وبالتالي لن يتم شمول الأطفال في المرحلة الحالية.