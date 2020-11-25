نجل الرئيس المصري الأسبق علاء مبارك يفاجئ الجميع بالتعليق على صورة...

الرياض - محمد الاطلسي - رد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، على نشر المتحدث بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، صورة تجمع الفنان محمد رمضان مع مطرب إسرائيلي يدعى عومير آدام.
جاء ذلك في رد على تغريدة لأدرعي تحمل الصورة عبر "تويتر"، حيث ذكر علاء، وهو الابن الأكبر للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بانتصارات الجيش المصري على الإسرائيلي في حرب أكتوبر/تشرين الثاني 1973.
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وحملت التغريدة الأصلية لأدرعي تعليقا جاء فيه:
ما أجمل الفن والموسيقى والسلام الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي المتألق عومير أدام في دبي. فيما كتب علاء مبارك في رده على التغريدة:
سيبك من الصورة دي دلوقتي يا أفيخاي وتعال نتذكر أجمل انتصارات أكتوبر وخير أجناد الأرض.
وأثار الفنان المصري محمد رمضان، ضجة جماهيرية وإعلامية، خلال الأيام الماضية بعد ظهوره بصحبة المطرب الإسرائيلي، خلال زيارته إلى دبي.
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