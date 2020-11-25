معلومات مثيرة .. الكشف عن مكونات منزل الرئيس اليمني الراحل علي...

الرياض - محمد الاطلسي - كشف مصدر مقرب من الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، تفاصيل عن مكونات منزل صالح في الثنية بالعاصمة صنعاء ومخزنه السري الثمين.

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الراحل، أحمد الصوفي،في تصريحات سابقة إن "الدور الأول من المنزل، يتضمن، صالة اجتماعات ومجلس مقيل وآخر يعتبر مكتبه الشخصي".

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وأضاف الصوفي: "فيما الأدوار العليا تتصمن غرف وأماكن إقامة أفراد عائلته. أما البدروم فهو مخزن أسرار ووثائق ظل يجمعها صالح، لعقود إبان فترة حكمه، كما أنه يحوي جراجا للسيارات الخاصة به، كسيارة الملكة إليزابيث، حين قامت بزيارة عدن عام 1959".

وأوضح الصوفي أن الرئيس الراحل علي عبدالله صالح قام بإعادة ترميم سيارة الملك إليزابيث بمبلغ يتجاوز "ثلاثين ألف جنيه إسترليني"، مشيراً إلى أن أحمد علي (نجل صالح) أنجز ذلك شخصيًا".

وقال الصوفي إن المبلغ أنفق "لتجميع قطع غيار السيارة من كل أسواق الخردة البريطانية وإعادة ترميم الأضرار التي لحقت بها خلال سنوات اختفائها في عدن، من قبل أحد ضباط الجبهة القومية الذي أهداها بعد إنجاز الوحدة عام 1990 للرئيس صالح" .

ولفت سكرتير الرئيس السابق، بأن سيارة ملكة بريطانيا إليزابيث، كانت ضمن سيارات وأشياء أخرى ثمينة كان يحتفظ بها الرئيس السابق في بدروم منزله في الثنية.

وفيما يتعلق بأحداث انتفاضة 2 ديسمبر، قال الصوفي إن خمسة من سبعة أشخاص كانوا في منزل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، قبل لحظات من مقتله، وغادروه بحجة تغيير ملابسهم بينهم نجل شقيقه طارق محمد عبدالله صالح، ولم يتبق عنده سوى عارف الزوكا ونجله مدين.