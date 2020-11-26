طبول الحرب تقرع في المنطقة .. استنفار في صفوف جيش الاحتلال...

الرياض - محمد الاطلسي - ضمن الاحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط فقد كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تلقى في وقت سابق تعليمات بالاستعداد لاحتمال ضربة أميركية لإيران.

وقالت وسائل الإعلام: إن "وزير الدفاع الإسرائيلي تحدث مرتين مع نظيره الأميركي، وبحث معه ملفي إيران وسوريا"، بحسب "العربية.نت".

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وأفاد مسؤولون إسرائيليون بأن "هناك حالة عدم اليقين بخصوص إيران جعلتنا نفرض حالة التأهب العسكرية"، في إشارة إلى احتمالة توجيه ضربة عسكرية لها.

وكان المبعوث الأميركي لإيران، إليوت أبرامز، أكد عزم واشنطن فرض المزيد من العقوبات على طهران خلال أسابيع، بقوله: "سنفرض عقوبات على 4 كيانات تدعم برنامج إيران الصاروخي".

وقبل نحو أسبوع، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مؤسسة "بنياد مستضعفان" التابعة للمرشد الأعلى في البلاد علي خامنئي.