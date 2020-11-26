كحول مغشوش يودي بحياة 6 أشخاص ويصيب آخرين في الجزائر

الرياض - محمد الاطلسي - في واقعة أليمة لقي ستة أشخاص مصرعهم، ولا يزال خمسة آخرون يخضعون للعلاج في مستشفى في مدينة تيارت جنوب غربي الجزائر، وذلك على خلفية تناولهم كحولا مغشوشا.
وفارق الضحايا الستة الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و50 عاما الحياة يومي الاثنين والثلاثاء، بحسب إذاعة "مونت كارلو".
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وفي 17 مارس، أغلقت السلطات الجزائرية المتاجر المخصصة لبيع المشروبات الكحولية والحانات، وذلك في إطار إجراءاتها لمكافحة تفشّي فيروس كورونا المستجد.
وفي الوقت الذي سمحت فيه السلطات للعديد من المتاجر بإعادة فتح أبوابها في منتصف أغسطس، فهي لم تسمح بذلك لمتاجر بيع المشروبات الكحولية والحانات، من دون أن تعطي مبرّرًا رسميًا لقرارها هذا.
وأدّى إغلاق أماكن بيع الكحول لما يقرب من تسعة أشهر إلى انتشار البضائع المهرّبة.
ووفقاً لجمعية منتجي المشروبات الكحولية في الجزائر، فقد استهلك الجزائريون 270 مليون لتر من المشروبات الكحولية في 2017.
والجزائر، إحدى الدول الأفريقية الأكثر تضرّراً بوباء كوفيد-19، تشهد حالياً طفرة وبائية إذ سجّلت البلاد، الثلاثاء، حصيلة إصابات يومية جديدة بلغت 1133 حالة.
المصدر - مونت كارلو
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