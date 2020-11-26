واقعة هزت المملكة : شاب يرتكب جريمة بشعة في السعودية ويذبح رجل و3 نساء ( تفاصيل )

الرياض - محمد الاطلسي - في جريمة هزت المملكة شهدت محافظة القفنذة في السعودية، مذبحة غامضة راح على إثرها رجل وثلاثة نساء بعدما أقدم شاب على إطلاق الرصاص نحوهم وإفراغ خزينة الرصاص فيهم.
ونقل موقع "الوئام" السعودي عن مصادر مطلعة على الحادثة أن الشاب الجاني أطلق الرصاص على أربعة من أقاربه في مركز أحد بني زيد شرق القنفذة، فيما تم نقل جثامينهم إلى مستشفى القنفذة العام.
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وأضافت المصادر: أن من بين القتلى حارس مدرسة وثلاثة نساء، مؤكدةً أن الحادثة جاءت نتيجة خلافات عائلة، فيما باشرت الجهات الأمنية التحقيق بالواقعة.
وأشارت إلى أن الجهات الأمنية طوقت موقع الحادث الذي قتل فيه الرجل والنساء الثلاثة، فيما يبدو أن الجاني هرب من موقع الحادث وتبحث عنه الشرطة السعودية.
جدير بالذكر أن الحادثة أثارت الجدل في السعودية لا سيما أن الجاني هو قريب القتلى الأربعة، فيما لم تتضح تفاصيل الخلافات العائلية وملابساتها بالكامل.
المصدر : الوئام | الصورة - تعبيرية
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