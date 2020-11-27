رئيس الإمارات خليفة بن زايد يعلق ولأول مرة على الاتفاق مع إسرائيل

الرياض - محمد الاطلسي - قال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إن اتفاق السلام مع إسرائيل “يدعم طموحات شعوب المنطقة لتحقيق الرخاء والتقدم”.
وجاءت تصريحات الشيخ خليفة بن زايد خلال كلمة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي لبلاده.
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وأكد خليفة بن زايد: “أن الأهمية الاستراتيجية لمنطقتنا جعلت أمنها واستقرارها جزءا من الأمن والاستقرار الدوليين، وكان علينا أن نكيف دائما سياستنا مع ما يدعم مرتكزات أمن واستقرار دولتنا ومنطقتنا، على قاعدة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، والتعايش السلمي وحل الخلافات بالحوار. وفي هذا السياق جاء الاتفاق الإبراهيمي رافدا من روافد السلام يدعم طموحات شعوب المنطقة لتحقيق الرخاء والتقدم”.
المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية.
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