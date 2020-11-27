استمع .. نشر أول تسجيل صوتي نادر للملك سعود وهو يؤم المصلين ويتلو...

الرياض - محمد الاطلسي - نشرت مؤسسة الملك سعود، اليوم (الجمعة)، تسجيلاً نادراً للملك الراحل سعود بن عبدالعزيز، وهو يتلو بخشوع آيات من القرآن الكريم. وبدا في التسجيل الملك سعود وهو يؤم المصلين في إحدى الصلوات، حيث بدأ بقراءة سورة الفاتحة، ثم من بعدها تلى آخر آيات من “سورة النحل”.

ولم يتضح تاريخ التسجيل، أو الموقع الذي أم فيه الملك الراحل المصلين في هذه الصلاة.

|| العناوين الأكـثـر تصفحاً الآن :

المصدر: أخبار24.