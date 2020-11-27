صدور قرار عاجل ومفاجئ من السعودية بشأن تركيا

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر تركية، اليوم الجمعة، عن قرار مفاجئ من المملكة العربية السعودية تجاه أنقرة، في ظل وجود مؤشرات على تحسن العلاقات بين البلدين.

وأكد اتحاد المصدرين الأتراك أن السعودية علقت رسميًّا واردات اللحوم والبيض ومنتجات أخرى من تركيا، في وقت سابق هذا الشهر.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن اتحاد المصدرين الأتراك أن واردات اللحوم الحمراء ومنتجاتها واللحوم البيضاء ومنتجاتها ومنتجات المياه والبيض والعسل ومنتجاتهم، فضلًا عن الحليب و... بدائل حليب الأم، تقرر تعليقها من 15 نوفمبر/ تشرين الثاني".

وتقول تركيا إن الرياض أبلغتها أنه لا توجد مقاطعة رسمية، لكن اتحاد المصدرين قال إن وزارة التجارة التركية أخطرته بأنه تقرر تعليق واردات بعض السلع التركية في وقت سابق من الشهر الحالي.

وكانت وزيرة التجارة التركية روحصار بكجان، قالت هذا الأسبوع إن الرياض أكدت عدم وجود مقاطعة رسمية للبضائع التركية وهو ما يمكن أن تطعن أنقرة عليه أمام منظمة التجارة العالمية.

والسبت الماضي، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة تقيم علاقات "طيبة ورائعة" مع تركيا، مشددًا أنه لا توجد بيانات تشير إلى وجود مقاطعة غير رسمية للمنتجات التركية.

وجاءت تصريحات الوزير السعودي غداة الإعلان عن اتصال هاتفي نادر بين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس رجب طيب أردوغان، اتفقا خلاله على تحسين العلاقات بين البلدين وحل الخلافات المعلقة من خلال الحوار.