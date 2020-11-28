دولة عربية تبدأ إجلاء مواطنيها من قطر بشكل عاجل وتصدر بيان هام

الرياض - محمد الاطلسي -

في اجراءات عاجلة أعلنت دولة عربية في بيان لها إجلاء رعاياها العالقين في دولة قطر ليعودوا إلى بلادهم.

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وقالت السفارة الجزائرية في الدوحة إنه سيتم تنظيم عملية إجلاء مخصصة لنقل الجزائريين العالقين في قطر ليعودوا في هدوء و ظروف حسنة .

وأضافت السفارة في بيان نشرته على صفحتها في موقع "فيسبوك"، أمس الخميس، أنه "سيتم إجلاؤهم من مطار حمد الدولي بالدوحة".

ووجهت السفارة الشكر إلى السلطات القطرية، التي قدمت كل التسهيلات ووفرت الظروف المناسبة لإتمام مجمل عمليات الإجلاء بنجاح كبير.

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة عن موعد إقلاع رحلة الخطوط الجوية الجزائرية من مطار حمد إلى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة لافتة إلي أنه تم تحديد أمس الخميس 26 نوفمبر/تشرين الثاني لعملية الإخلاء .

وطالبت السفارة من مواطنيها العالقين تقديمهم بعض الوثائق منها طلب يوضح سبب العودة ونُسخة عن جواز السفر، شهادة انتهاء الدراسة أو التربص بالنسبة للطــلبة، بيان إلغاء الإقامة وإنهاء عقد العمل، نُسخة عن التقرير الطبي الخاص بالحالات المرضية، نُسخة عن التأشيرة بالنسبة لحاملي التـأشيرات السياحية والعائلية ورقم الهاتف

وكان جزائريون عالقون في دولة قطر طالبوا، في وقتٍ سابقٍ، السلطات الجزائرية بإيجاد حل يتيح لهم العودة إلى البلاد، وتنظيم رحلات إجلاء جديدة، خاصة أن عددًا من هؤلاء العالقين وصلوا إلى الدوحة قادمين من دول أخرى كانوا عالقين فيها أيضًا.