رسمياً : اعلان هام وعاجل من السعودية بشأن الحالات «الحرجة» لـ كورونا

الرياض - محمد الاطلسي -

وفقا لتقرير طبيه فقد تقلصت الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا في السعودية إلى 698 حالة مع مواصلة البلاد تسجيل حالات شفاء مرتفعة تتجاوز حالات الإصابة الجديدة المسجلة يومياً، وسط التزام مجتمعي كبير بالإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس وتشديد الحكومة على تلك الإجراءات وضرورة الالتزام بها وفرض العقوبات على المخالفين.

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ورصدت وزارة الصحة السعودية أمس بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء «واس» 302 إصابة جديدة بالفيروس ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 356 ألفا و691 حالة، من بينها 5212 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 698 حالة حرجة.

كما سجلت الوزارة السعودية 407 حالات تعافٍ جديدة في غضون الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في البلاد 345 ألفا و622 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 5857 حالة، بإضافة 17 حالة وفاة جديدة.

ولفتت وزارة الصحة إلى إجرائها 51 ألفا و949 فحصاً مخبرياً جديداً في غضون الـ24 ساعة الماضية، حيث تواصل الصحة تكثيف الفحوصات المخبرية من خلال كثير من الإجراءات الفاعلة التي أسهمت في الاكتشاف المبكر للحالات المصابة واتخاذ الإجراءات السريعة للتعامل معها وتقديم الرعاية الصحية لها.