النفيسي يكشف معلومات خطيرة عن رئيس عربي من اصول ايرانية : كيف وصل إلى...

الرياض - محمد الاطلسي - تفاصيل جديدة ومعلومات مثيرة كشف عنها المفكر الاسلامي في دولة الكويت عبدالله النفيسي وتتعلق برئيس عربي وصل إلى منصبه بالرغم من عدم عروبته واصوله الفارسة وفق قوله . تساءل المفكر الكويتي عبدالله النفيسي عن كيفية وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إلى زعامة حركة فتح رغم ديانته البهائية، وأصوله الإيرانية. || العناوين الأكـثـر تصفحاً الآن : وقال النفيسي في تغريدة له على تويتر: “كيف وصل محمود عباس ميرزا ( البهائي ) إلى زعامة حركة مقاومه كبيره بحجم ( فتح ) ؟”. وأضاف: “أين الشعب الفلسطيني ومجلسه التشريعي وقوافل الشهداء المنضوين تحت جميع الفصائل الفلسطينيه من كل ذلك؟”. بدوره، رد مغرد على تساؤلات النفيسي، بتغريدة للكاتب الفلسطيني ياسر الزعاترة، ينفي تلك المعلومات.

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