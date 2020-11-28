دولة خليجية تطلق تحذير هام وعاجل لكافة المواطنين والوافدين بشأن هذا...

الرياض - محمد الاطلسي - أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، تحذيرات أمنية للمواطنين والمقينين بشأن أمر خطير يهدد حياتهم.

وحذرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية المواطنين والمقيمين من عدم الاقتراب من أيّ جسم غريب في صحراء الكويت التي قد تظهر جراء انجراف الأتربة بسبب الأمطار أو غيرها إذ إنّه قد يكون لغمًا من بقايا الحرب.

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وطالبت الوزارة في بيان لها التقيد بالتعليمات والإرشادات الأمنية والاتصال فورًا في حالة العثور على أي جسم غريب على هاتف الطوارئ وذلك حرصًا منها على سلامـة الجميع.

يذكر أن أكثر من 1700 شخص من الكويتيين والوافدين لقوا حتفهم منذ عام 1991 بسبب الألغام وأصيب أكثر من 2500 آخرون بجروح، وفق إحصائيات رسمية.

وتهدد الألغام التي زُرعت قبل انسحاب الجيش العراقي في من فبراير/ شباط 1991، والتي قُدّرت بنحو مليونَي لغم المدنيين بعد اختفائها في الكثبان الرملية بصحراء الكويت، وانجراف عدد كبير منها نحو مناطق سكنية عقب الأمطار الأخيرة التي تسبّبت في سيول بأنحاء مختلفة من البلاد.

المصدر - الدرر الشامية