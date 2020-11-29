السعودية تستفيق على صدمة : معركة شوارع على قبور الصحابة بجوار المسجد...

الرياض - محمد الاطلسي - اندلعت معركة شوارع عنيفة في مقبرة البقيع على قبور صحابة الرسول (ﷺ) وبجوار المسجد النبوي الشريف، بين عدد من المواطنين السعوديين أثناء دفن أحد الموتى.
وأظهر مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر" في السعودية، لحظة اندلاع المشاجرة بين عدد من السعوديين داخل مقبرة البقيع، الأمر الذي أثار حالة من الصدمة.
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وأبان الفيديو أنه أثناء دفن أحد الموتى اندلعت مشادة كلامية بين عدد من الأشخاص ليتطور من الشجار، استخدموا فيها آلات حفر القبر "الكريك".
ولم تتضح الأسباب وراء الشجار الغامض والقتال داخل مقبرة البقيع، إلا أنها أثارت ردود أفعال غاضبة، كونها حدثت دون مراعاة لحرمة الموتى ومكانة المكان.
جدير بالذكر أنه يلاحظ في مقطع الفيديو أن المشاجرة كانت قريبة وعلى بعد عشرات الأمتار من المسجد النبوي الشريف، فيما يتوقع أن تكون تدخلت الشرطة السعودية في الإشكال.
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