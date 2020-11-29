خبر عاجل : البرلمان العربي يوافق على إنشاء مركز إقليمي للدبلوماسية...

الرياض - محمد الاطلسي - وافق مكتب البرلمان العربي خلال اجتماعه اليوم بالقاهرة، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، على المقترح الذي تقدم به رئيس البرلمان بشأن إنشاء مركزًا إقليميًا للدبلوماسية البرلمانية العربية ، وذلك فى إطار خطة العمل الإستراتيجية الجديدة للبرلمان العربي التي تولي أهمية كبيرة لموضوع الدبلوماسية البرلمانية.

وأوضح رئيس البرلمان العربي أن الهدف من إنشاء هذا المركز هو تأسيس وترسيخ منهجية عربية متخصصة في مجال الدبلوماسية البرلمانية ، فضلًا عن تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون بين البرلمانات العربية، وبين البرلمان العربي والمنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، وأن يكون المركز نقطة التقاء للدبلوماسية العربية بشقيها البرلماني والرسمي، وبيت خبرة ودعم برلماني على المستويين العربي والإقليمي في هذا المجال.

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ونوَّه رئيس البرلمان العربي إلى أن الفئات المستهدفة من أنشطة هذا المركز تشمل: أعضاء البرلمانات العربية والبرلمان العربي، والأمانات العامة للبرلمانات العربية والمنظمات والاتحادات البرلمانية، والوزارات المعنية بالبرلمان والإعلام والمجتمع المدني العربي.

وبيّن رئيس البرلمان أنه بالإضافة إلى أنشطة المركز في التدريب الإقليمي وتنمية القدرات البرلمانية لأعضاء وموظفي البرلمانات، فإن الجانب الأكاديمي سيكون حاضرًا بقوة في الأنشطة الرئيسية للمركز من خلال تقديم دبلومات مهنية متخصصة في مجال الدبلوماسية البرلمانية ومنح شهادات مُعتمدة في هذا المجال بالشراكة مع المؤسسات الأكاديمية العربية والأجنبية المتخصصة في الشئون البرلمانية.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن الطموح والرؤية المستقبلية للمركز العربي للدبلوماسية العربية هو أن يكون مركزًا عالميًا مُعتمدًا في هذا المجال.

وأثني أعضاء مكتب البرلمان العربي على هذا المقترح، مؤكدين على أن المركز الجديد سيمثل تطورًا نوعيًا في دور البرلمان العربي في مجال الدبلوماسية البرلمانية، وسيُعزز من شراكاته مع البرلمانات العربية والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.